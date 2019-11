Scoreboard roundup — 11/23/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Phoenix 100 Minnesota 98

Final Chicago 116 Charlotte 115

Final Indiana 111 Orlando 106

Final Toronto 119 Atlanta 116

Final San Antonio 111 New York 104

Final Philadelphia 113 Miami 86

Final Cleveland 110 Portland 104

Final L.A. Lakers 109 Memphis 108

Final Milwaukee 104 Detroit 90

Final Utah 128 New Orleans 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final SO Vancouver 2 Washington 1

Final SO Calgary 3 Philadelphia 2

Final Arizona 3 Los Angeles 2

Final OT Boston 5 Minnesota 4

Final Carolina 4 Florida 2

Final Toronto 5 Colorado 3

Final N-Y Rangers 6 Montreal 5

Final New Jersey 5 Detroit 1

Final Tampa Bay 6 Anaheim 2

Final Winnipeg 4 Columbus 3

Final SO Dallas 2 Chicago 1

Final Nashville 4 St. Louis 2

Final Edmonton 4 Vegas 2

Final OT San Jose 2 N-Y Islanders 1

TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

(1)LSU 56 Arkansas 20

(2)Ohio St. 28 (9)Penn St. 17

(4)Georgia 19 (24)Texas A&M 13

(5)Alabama 66 W. Carolina 3

Arizona St. 31 (6)Oregon 28

(7)Utah 35 Arizona 7

(8)Oklahoma 28 TCU 24

(11)Minnesota 38 Northwestern 22

(12)Michigan 39 Indiana 14

(13)Baylor 24 Texas 10

(14)Wisconsin 45 Purdue 24

(15)Notre Dame 40 Boston College 7

(16)Auburn 52 Samford 0

(17)Cincinnati 15 Temple 13

(18)Memphis 49 South Florida 10

(19)Iowa 19 Illinois 10

(20)Boise St. 56 Utah St. 21

Navy 35 (21)SMU 28

(22)Oklahoma St. 20 West Virginia 13

(23)Appalachian St. 35 Texas State 13

(25)Virginia Tech 28 Pittsburgh 0



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(7)Virginia 58 UMass 46

(8)Gonzaga 77 CS Bakersfield 49

(13)Seton Hall 87 Florida A&M 51

(16)Memphis 87 Mississippi 86

(21)VCU 78 Florida Gulf Coast 48

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Read More