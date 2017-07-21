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Trump Jr. and Manafort will be interviewed privately and avoid public hearing next week before Senate panel
Posted On 21 Jul 2017
By : Matt Goldapper
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