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Tesla reveals 500-mile range electric semi-truck
Posted On 16 Nov 2017
By : newsboy86
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Long Island’s 24 Hour News and Information Station.
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