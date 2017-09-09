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Paterno may have known of earlier Sandusky abuse claim, police report reveals
Posted On 09 Sep 2017
By : Matt Goldapper
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