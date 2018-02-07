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Oklahoma man found guilty in hate-crime killing of neighbor
Posted On 07 Feb 2018
By : Matt Goldapper
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