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Ford will create new brand to make electric cars in China
Posted On 22 Aug 2017
By : newsboy86
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About the AuthorLong Island's 24 Hour News and Information Station.
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