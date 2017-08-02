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Facebook will prioritize fast-loading articles in your News Feed
Posted On 02 Aug 2017
By : newsboy86
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About the AuthorLong Island's 24 Hour News and Information Station.
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