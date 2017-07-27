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Facebook and Amazon hit $500 billion milestone
Posted On 27 Jul 2017
By : newsboy86
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About the AuthorLong Island's 24 Hour News and Information Station.
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