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15-year-old boy in San Juan raising funds for solar lamps

Posted On 30 Sep 2017
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Long Island's 24 Hour News and Information Station.

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